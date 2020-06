Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rareș Bogdan reacționeaza dupa ce ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a lansat un atac fara precedent și foarte dur la adresa președintelui Romaniei pe care l-a numit ”un politician extremist antimaghiar”. Rareș Bogdan susține ca Iohannis este cel mai tolerant și…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, ca se așteapta ca Parlamentul Romaniei sa voteze, miercuri, Legea care vizeaza declararea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania, pentru a arata ca „romanii și maghiarii nu sunt vrajmași”.Kelemen Hunor a declarat,…

- ​​Cu câteva ore înainte de a sosi la București pentru o întâlnire cu ministrul de Externe, aranjata la nivel diplomatic în ultimul moment, din cauza tensiunii din ultima vreme cu Budapesta, ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, transmite un mesaj…

- O comisie parlamentara din Ungaria a condamnat declaratiile presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, iar un oficial din Ministerul de Externe de la Budapesta a catalogat afirmatiile o forma de "instigare la ura",...

- Fostul negociator sef al Romaniei cu UE, Vasile Puscas, considera ca demersul ambasadorului Romaniei in Ungaria, Marius Lazurca, a fost in perfecta legalitate si a aparat interesul statului roman, reactia ministrului de Externe al Ungariei fiind nepotrivita uzantelor diplomatice. In același timp, Vasile…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si comisarul european pentru justitie Didier Reynders ''duc o campanie de razbunare'' impotriva Ungariei in legatura cu tema migratiei, a sustinut marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit MTI, citata de Agerpres. Seful diplomatiei…