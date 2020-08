Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Motiunea a fost citita de senatorul PSD Lucian Romascanu. Citirea textului de 23 de pagini al motiunii de cenzura a durat o ora. Ulterior, presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu a declarat inchisa sedinta plenului reunit al Parlamentului. STIREA INITIALA Social-democratii acuza Guvernul…

- PSD a anunțat ca depune luni, la Parlament, motiunea de cenzura - „Guvernul PNL - De la Pandemie la pande-mita generalizata”. Textul este semnat de 205 parlamentari social democrați care susțin ca reprezentanții Guvernului și-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a avertizat, dupa incheierea acordului pentru bani europeni de la Summit-ul UE, ca acesti bani trebuie si atrasi. Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la finalul summitului UE de la Bruxelles, ca Romania a obținut o suma impresionanta, 79,9 miliarde de…

- Rareș Bogdan spune ca trebuie tratata problema muncitorilor romani sezonieri din UE, precum și aderarea țarii noastre la spațiul Schengen. "Problema sezonierilor romani din Uniunea Europeana a dat prilej multora sa mediteze pe marginea unui paradox dureros: furnizam forța de munca ieftina in Spațiul…

- Guvernul s-a reunit la ora 18.30, insa premierul Orban a anuntat ca hotararea de prelungire a starii de alerta va fi adoptata saptamana viitoare. Decizia vine insa la pachet cu o serie de masuri de relaxare, astfel ca din 15 iunie: – vor fi deschise salile de fitness, dar cu reguli stricte de distantare;…

- Guvernul s-a reunit la ora 18.30, insa premierul Orban a anuntat ca hotararea de prelungire a starii de alerta va fi adoptata saptamana viitoare. Decizia vine insa la pachet cu o serie de masuri de relaxare, astfel ca din 15 iunie: – vor fi deschise salile de fitness, dar cu reguli stricte de distantare;…

- Intr-o fotografie aparuta saptamana trecuta, Zelenski si membri ai echipei sale sunt vazuti stand aproape unul de celalalt si fara masca intr-o cafenea din orasul Hmelnitki din vestul Ucrainei, potrivit Agerpres. "O cafea grozava in Hmelnitki! Aromata si gustoasa", a spus Zelenski care fusese invitat…

- China, cel mai mare consumator global de carne de porc, a importat 400.000 de tone in aprilie, in crestere cu aproape 170% fata de perioada similara din 2019, arata datele autoritatilor vamale, cumparatorii profitand de pretul scazut, in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.De…