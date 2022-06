Rares Bogdan: Romanii au nevoie de adevar, nu de masuri populiste care risca sa le explodeze in fata/ PNL n-a vandut iluzii nici in privinta pretului la carburanti, compensarea, atata cata e, a fost aprobata in coalitie, iar comunicarea a fost cinstita

“Romanii au nevoie de adevar, nu de masuri populiste care risca sa le explodeze in fata! Avem un premier extrem de responsabil, care arata realitatea, le spune romanilor ce isi permite si ce nu isi permite tara noastra. Mai ales in contextul razboiului starnit de un om bolnav care ameninta planeta cu foamete si intuneric! Cetatenii au nevoie de adevar, pentru a-si putea programa cheltuielile, a-si face planuri. Prin urmare, PNL va sustine in continuare masuri economice de natura sa duca la infiintarea de locuri de munca, sa creasca incasarile la buget si sa stimuleze investitiile publice si private,…