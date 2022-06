Stiri pe aceeasi tema

- Romania se imprumuta cel mai scump, are cel mai mare deficit bugetar și cel mai mare deficit de cont curent dintre toate statele UE. Pentru ca nu a ținut in frau cheltuielile statului, pentru ca nu a promovat masuri care sa ajute economia și pentru lipsa de credibilitate in fața partenerilor externi,…

- ”Romania se imprumuta cel mai scump, are cel mai mare deficit bugetar si cel mai mare deficit de cont curent dintre toate statele UE. Pentru ca nu a tinut in frau cheltuielile statului, pentru ca nu a promovat masuri care sa ajute economia si pentru lipsa de credibilitate in fata partenerilor externi,…

- NATO a anuntat ca Marea Britanie si Tarile de Jos au preluat misiunile de politie aeriana pe cerurile Romaniei si Bulgariei, ca parte din raspunsul aliat la conflictul din Ucraina. Agresiunea rusa a afectat fundamental securitatea regionala, europeana si euroatlantica si are proiectii negative la nivel…

- Anunț de ultima ora. Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a fost arestata la Judecatoria Blagoevgrad din Bulgaria, dupa ce a fugit din Romania in ziua de joi, 7 aprilie. Fosta deputata a fost prinsa la punctul de frontiera Kulata, in incercarea de a scapa de o sentința de șase ani in spatele…

- Romania se imprumuta la doua puncte procentuale sub inflație, este raspunsul dat de ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), criticilor președintelui PNL, Florin Cițu, care anunța recent ca Ministerul de Finanțe s-a imprumutat la cea mai mare dobanda din 2012 pana acum. „Romania se imprumuta la dobanzile…

- Florin Citu a fost intrebat, marti, la Buzau, despre acuzatiile pe care le face la adresa Guvernului care se imprumuta la dobanzi mari. ”Ca sa fie lucrurile foarte clare si transparente, eu m-am imprumutat la dobanda negativa si a fost o premiera istorica pentru Romania, ne-am imprumutat chiar inaintea…

- President of the Republic of Bulgaria will be on a working visit to Romania on Tuesday, Agerpres reports. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania! Share this article on Facebook…

- Statul roman a ales sa se retraga din Banca Internaționala de Investiții (BII) și din Banca Internaționala de Cooperare Economica (BICE), in mod coordonat cu Polonia, Cehia, Slovacia și Bulgaria. Potrivit informațiilor oficiale, nu exista o procedura prin care Romania și, implicit, celelalte state sa…