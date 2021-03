Rareș Bogdan: România e printre cele mai relaxate țări din punct de vedere al măsurilor anti-COVID Europarlamentarul și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține ca Romania e una dintre cele mai relaxate țari din punct de vedere al masurilor anti-COVID-19 dar, in același timp, e una dintre statele europene in care s-au vaccinat cei mai mulți cetațeni. „Va rog sa nu mai acuzați fara sa va informați. Romania este printre cele mai relaxate țari din punctul de vedere al masurilor luate impotriva raspandirii Covid19. Da, Da, exact așa este. La nivelul Europei suntem in top 5 ca masuri luate și in top 3 ca numar de persoane vaccinate. Sunt țari europene importante care nu au ajuns inca la 100.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanian low-cost carrier Blue Air said on Monday it plans to launch fourteen new international flights and one new domestic route from the north-western city of Cluj-Napoca this summer, according to SeeNews. The new international routes will be operated to London, Milan, Amsterdam, Barcelona, Burgas,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta va sustine investitii si reforme institutionale inclusiv in domeniul muncii si ne-am propus ca o mare parte a efortului de digitalizare pentru cresterea calitatii serviciilor de ocupare oferite angajatilor si angajatorilor sa fie finantata prin PNRR, a notat…

- Primul impact vizibil al pandemiei de COVID-19 asupra zborurilor comerciale (pasageri, marfuri și poșta) a aparut in martie 2020, cu o scadere cu 44% a numarului total de zboruri in UE comparativ cu aceeași luna din 2019. Cu restricții COVID-19 in vigoare și modificari in preferințele de calatorie,…

- Prime Minister Florin Citu met with the President of the Republic of Moldova, Maia Sandu on Wednesday, and they discussed, among other topics on the agenda, on how Romania can help Moldova have faster access to the COVID vaccine. The head of the Bucharest Executive wrote in a post on Facebook…

- Facebook le permite utilizatorilor sa profite de raspândirea unor teorii false potențial periculoase și dezinformari despre pandemie și vaccinuri, inclusiv prin implementarea de instrumente de strângere de bani pe pagini cu conținut marcat de fact-checkerii gigantului social media, relateaza…

- Messenger și Instagram au avut multe probleme de funcționare joi, între orele 11.30 și 16.00, cea mai mare nemulțumire a user-ilor fiind ca nu pot trimite mesaje. Site-ul DownDetector a aratat ca în aceasta parte a Europei, România și Polonia au fost cel mai afectate, iar problemele…

- Cu ocazia aniversarii indragitei soprane Leontina Vaduva, in perioada 18 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021, in foyerul Muzeului Municipiului București – Palatul Suțu (Bd. I.C. Bratianu nr. 2), Asociația pentru Muzica, Arta și Cultura, Muzeul Municipiului București și Muzeul Național „George Enescu"…

- Cursele operate de WIZZ AIR iși vor relua activitatea pentru destinațiile: Barcelona, Birgmingham, Bologna, Bruxelles, Eindhoven, Liverpool, Paris, Roma, Torino, Veneția, Bergamo, Dortmund, Londra, tur și retur. De asemenea, vor fi reluate și cursele Iași- Viena, operate de catre Austrian Airlines.…