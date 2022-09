Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan scrie, luni, pe Facebook, ca vicepremierul ceh Vit Rakusan, totodata ministru de Interne, a afirmat in Comisia LIBE (Libertati civile, Justitie si Afaceri Interne) a Parlamentului European ca una dintre ambitiile Presedintiei cehe a UE este urgentarea procedurilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, ca saluta sprijinul cancelarului german Olaf Scholz pentru ca Romania sa devina membru cu drepturi depline al spatiului Schengen, mentionand ca reprezinta o “confirmare importanta din partea partenerilor germani a pregatirii Romaniei de a se alatura Schengen,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, saluta anunțul cancelarului Olaf Scholz, cel care a declarat ca Romania, Croația și Bulgaria indeplinesc toate condițiile și ar trebui primite in spațiul Schengen. Ciolacu a ținut sa puncteze faptul ca Olaf Scholz este reprezentant al unui partid de stanga. Fii…

- Letonia și Estonia s-au retras din grupul de cooperare cu China, urmand exemplul Lituaniei, care s-a retras in luna mai a anului trecut. Aceasta decizie vine in contextul in care Occidentul critica China pentru intensificarea presiunii militare asupra Taiwanului, o insula guvernata democratic pe care…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, in ședința de Guvern, ca Romania și-a asumat toate obligațiile de securitate a frontierelor și are incredere ca, sub peședinția ceha a Consiliului UE, țara va avea dosarul aprobat pentru extinderea Spațiului Schengen. „In marja consiliului de…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a criticat „clubul exclusivist” al UE pentru faptul ca nu accepta Romania in spațiul Schengen. Liderul PNL anunța ca Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei, tocmai a anunțat ca e „convins ca Romania, Croația și Bulgaria sunt pregatite…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac, a vorbit, marti, in plenul Parlamentului European, despre unirea Republicii Moldova cu Romania, care, spune liderul PMP, se va produce, inevitabil, in sanul familiei europene. El l-a atacat pe fostul presedinte rus Dimitri Medvedev. ”Aceasta figurina a lui Putin,…