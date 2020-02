Rareş Bogdan: "România are nevoie ca de aer de anticipate" Rares Bogdan a lansat un nou apel pentru organizarea de alegeri parlamentare inainte de termen. " Jos ticaloșii! Romania are nevoie ca de aer de anticipate! Tot ceea ce face PNL pentru a reașeza țara in coordonatele normalitații, pentru a desființa privilegiile, a ieftini viața tuturor, PSD blocheaza in Parlament sau prin CCR! Și nu e vorba doar de pensile speciale, pe care legea inițiata de PNL le-a anulat! Ci de toate masurile pe care romanii le cer de ani de zile și nu se intampla nimic, caci niște infractori cu legitimație oficiala iși protejeaza averile de faraoni!", a scris europarlamentarul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

