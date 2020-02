Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei municipale Buzau a Pro Romania, Viorel Stefu, si alti sapte vicepresedinti au demisionat din partid, conform agerpres.ro. Potrivit unei scrisori deschise transmisa miercuri de Stefu, demisia survine dupa ce, luni, liderul consilierilor liberali din CLM Buzau, Constantin…

- Partidul aflat interimar la guvernare, fara sa se bucure de o majoritate parlamentara, nici macar in cadrul unei aliante, a primit mai multe lovituri dure luni. In prima parte a zilei, CCR a decis ca este neconstitutionala desemnarea lui Ludovic Orban ca premier, in conditiile in care acesta si guvernul…

- Presedintele ALDE a fost vineri la pranz invitat in emisiunea Interviurile Libertatea, unde a discutat mai multe teme, printre care si zvonurile ca ar exista intre 12 si 16 parlamentari ai formatiunii politice care si-ar negocia trecerile la alte partide si despre posibilitatea alegerilor anticipate.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca va decide, in 19 februarie, daca va candida sau nu Congres. El spune ca depinde de ”de o formula cat mai buna” candidatura sa si precizeaza ca nu va candida niciodata impotriva lui Sorin Grindeanu.…

- Rareș Bogdan a anunțat ca PNL va rupe parlamentari din Pro Romania și din ALDE pentru a crea o majoritate parlamentara.”Daca au fost voturi de la PNL, sper ca au fost din greșeala sau asumați. Noi am spus foarte clar ca nu voteaza pentru a da jos guvernul Orban, iar noi respectam ce hotaram. Președintele…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, spune ca Ludovic Orban pregatește o adevarata lovitura de teatru! Premierul demis va primi un nou mandat de la Klaus Iohannis pentru ca va constitui o noua majoritate parlamentara. Rareș Bogdan a anunțat ca PNL va rupe parlamentari din Pro Romania și din…

- Presedintele PNL a afirmat ca politicienii partidului Pro Romania au anuntat ca voteaza motiunea, fara a cunoaste continutul acesteia. "Cei de la Pro Romania au anuntat ca voteaza inainte de a cunoaste continutul acestei ordonante. Arata ca era o chestiune premeditata. Motiunea trece. Ponta…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica in emisiunea ”Subiectiv”, ca se poate discuta cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o alianta, o ”reintregire a stangii”, insa acesta ”nu are ce cauta in PSD”.