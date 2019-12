Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan se ferește sa spuna daca PNL va schimba sau nu legislația electorala pentru ca aleșii locali sa fie votați in doua tururi. Acesta spune ca susține votul in doua tururi, insa anunțul privind schimbarea legislației nu poate fi facut de el. Bogdan s-a angajat sa mearga…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a izbucnit in apararea ministrului Justiției, Catalin Predoiu, dupa ce acesta a fost atacat ieri de mai mulți magistrați pentru Memorandumul adoptat pentru desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.Citește și: Un raport…

- Președintele Klaus Iohannis va avea un mandat complet diferit fața de cel din 2014. Este promisiunea facuta de Rareș Bogdan la Romania TV.Citește și: Un raport CIA arunca in aer Romania! Iliescu, la un PAS de a cere sprijinul Securitații in ianuarie 1990 "Vorbesc de un mandat nou al…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunța ca o parte din miniștrii cabinetului Orban sunt extrem de competenți. Pe lista cu preferați ai lui Bogdan se afla Marcele Vela, ministrul de Interne, Virgil Popescu, ministrul Energiei sau Victor Costache, ministrul Sanatații.Citește și: Un raport…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat clar: PNL nu va taia pensii și salarii. Asta a promis Rareș Bogdan la Romania TV, in aceasta seara.Citește și: Un raport CIA arunca in aer Romania! Iliescu, la un PAS de a cere sprijinul Securitații in ianuarie 1990 "Domnul Budai spunea…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, reactioneaza la vestea ca decizia de atribuire de la licitația pentru tramvaie organizata de Primaria Capitalei, prin care turcii de la Durmazlar au fost desemnați caștigatori, a fost anulata de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor.Tariceanu…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a votat sambata la Madrid. El a precizat ca a votat pentru o Romanie normala si i-a invitat pe romani la urne.Citește și: Gabriela Firea acuza un 'atentat la siguranța naționala', dupa declarațiile lui Ludovic Orban: 'Este foarte periculos ce s-a intamplat!'…

- Liderul USR, Dan Barna, reconfirmat in funcție dupa un vot care a durat cinci zile, anunța ca USR și PNL vor face alianța in mai multe orașe din Romania pentru alegerile locale."Fara indoiala nu va fi o alianța la nivel național, dar fara indoiala in anumite localitați și Bucureștiul e unul…