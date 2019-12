Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat ca nu e de acord cu desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor in Justiție (SIIJ), iar cine susține ca nu au fost abuzuri in Romania, nu are legatura cu realitatea. Liderul interimar al PSD a adaugat ca e necesara o discuție ampla cu judecatorii și in Parlament,…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a anuntat, marti seara, ca a centralizat partial voturile magistratilor din adunarile generale, iar rezultatele de pana acum arata ca 80,8% dintre magistrati s-au pronuntat pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ),…

- Ramona si Gabriel Sacarin au contestat in instanta decizia de clasare a plangerii lor formulate la adresa procurorului Mihaiela Moraru-Iorga din cadrul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Iorga este procurorul care a retinut timp de trei saptamani pasaportul Sorinei.

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti ca va convoca in regim de urgenta Comisia MCV pentru a concepe un plan de actiune in vederea implementarii recomandarilor cuprinse in Raportul Comisiei Europene, aratand ca una dintre acestea vizeaza ‘in mod explicit’ desfiintarea Sectiei de investigare…

- Violeta Stoica Separația puterilor in stat este unul dintre principiile de baza ale unei democrații autentice. Astfel, puterea politica nu ar trebui sa aiba niciun fel de influența asupra puterii judecatorești, iar puterea judecatoreasca nu ar trebui sa fie folosita – de catre oamenii politici sau grupuri…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este asteptat sa valideze, marti, rezultatele concursului pentru conducerea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, la care adjunctul sectiei, Adina Florea, s-a situat pe primul loc. La sedintele anterioare nu s-a intrunit cvorumul.Una…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este asteptat sa valideze, marti, rezultatele concursului pentru conducerea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, la care adjunctul sectiei, Adina Florea, s-a situat pe primul loc. La sedintele anterioare nu s-a intrunit cvorumul.Citește…