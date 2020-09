Stiri pe aceeasi tema

- Ce surprize mai aduc alegerile locale din 27 septembrie in contextul pandemiei de COVID-19? Pe langa faptul ca se va umbla cu urna mobila pe la ATI, acum votantii afla ca vor da jos mastile de pe fata pentru identificare.

- Prim-vicepresedinte PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a declarat duminica, la Galati, ca, în ciuda pandemiei de coronavirus, alegerile locale din România trebuie organizate, neexcluzând varianta votului timp de doua zile, transmite Agerpres.El a precizat însa ca alegerile…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca liberalii iși vor bate propriul record, iar la alegerile locale vor caștiga cu peste 40%.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 104: 'Tot ce a aparut in presa sunt cretinisme' ”PNL va caștiga alegerile locale la nivel…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, le ia din elan premierului și președintelui Romaniei, afirmand ca alegerile locale ar putea sa nu aiba loc in luna septembrie. Acesta a declarat, la sfarșitul...

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc, scrie G4media. Totuși, recunoaște ca e prematur sa se discute despre o posibila amanare a alegerilor.Prim-vicepreședintele PNL crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile…

- In contextul epidemiei de coronavirus, un senator USR a depus un proiect de lege pentru ca alegerile locale 2020 sa se desfașoare pe parcursul a doua zile. Politicianul cere adoptarea cat mai curand a propunerii și cere partidelor parlamentare sa nu-și bata joc de romani și de sanatatea lor. Ce s-ar…

- Alegerile locale din luna septembrie s-ar putea desfasura pe durata a doua zile, pentru a evita aglomerarile in sectiile de votare. Aceste esta un scenariu avansat de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, din cauza pandemiei de coronavirus.

- Ludovic Orban nu vrea amanarea alegerilor locale și ar vrea ca toți candidații sa poarte masca. Premierul a spus vineri ca data alegerilor locale este cea stabilita de Parlament, 27 septembrie, si a subliniat ca si alte tari au organizat alegeri in acest an fara ca in urma respectivelor scrutine sa…