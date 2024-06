Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul legat de manipularea voturilor in Sectorul 1 continua sa faca valuri. Prim-vicepreședintele PNL arunca vina asupra lui Clotilde Armand pentru organizarea alegerilor, pe care o considera „extrem de proasta, intr-un stil franțuzesc veritabil”. Mai mult, Rareș Bogdan sugereaza ca aceasta ar fi…

- Prim-vicepresedintele PNL da vina pe Clotilde Armand pentru organizarea „extrem de proasta, in stil franțuzesc veritabil” de la BES 1, potrivit antena3.ro. Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a facut, luni seara, apel la organizatorii alegerilor din Sectorul 1 al Capitalei, sa gaseasca urgent soluții…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, susține ca George Tuța a caștigat alegerile la Sectorul 1 și califica situația de la Biroul electoral de sector ca fiind una extrem de grava. Rareș Bogdan acuza ca cineva parca vrea sa-i aduca pe oamenii aflati acolo „la exasperare”, adaugand…

- Tensiunea a crescut dupa ce numararea voturilor la Sectorul 1 a fost suspendata din cauza oboselii echipei de numarare, care a lucrat continuu timp de 30 de ore. In acest moment, rezultatele arata o batalie stransa intre George Tuța (PNL), care conduce cu 36,29%, și Clotilde Armand (USR), care are 35,87%…

- Prim-viceprședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca, in conformitate cu datele pe care PNL le are, George Tuța o bate pe Clotilde Armand la Sectorul 1. De asmenea, George Scripcaru caștiga la Brașov, iar la Timișoara este o batalie foarte dura intre Nicolae Robu și Dominic Fritz.

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a realizat in perioada 8-14 mai 2024 un sondaj de opinie in Sectorul 1, referitor la alegerile locale din 9 iunie. Potrivit cercetarii sociologice, pentru fotoliul de primar se da o lupta stransa intre candidatul PSD-PNL și candidata PMP-USR-FD.

- "Este important Bucureștiul și il sprijinim cu toata forța pe Sebastian, dar in urmatoarele 40 de zile sper sa nu va trebui sa raspundem doar intrebarilor despre ce se intampla in Sectorul 1 si București, mai sunt atatea milioane de romani care traiesc in alte orașe. Cand lume va pune lupa pe ce au…

- "Nu comentez scenariile, ipotezele de lucru, nu sunt parte a acestor discuții, eu mențin ceea ce am spus ca e nevoie de o noua viziune, este nevoie ca Primaria sa sufere o schimbare si Nicușor Dan sa plece. Sunt singurul dintre numele vehiculare in ultima perioada care a venit cu soluții concrete pe…