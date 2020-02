Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj efectuat la comanda PNL arata care ar fi situația la nivelul Capitalei, la alegerile locale. Confom sondajului, prim-vicepreședintele și europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, este singurul liberal care ii poate ține piept Gabrielei Firea.Citește și: Dana Budeanu, sfat pentru 'USR…

- Rareș Bogdan a spus ca va candida la Primaria Bucureștiului daca îi va cere partidul, însa nu exclude ca PNL sa propuna alți candidați dintre membrii sai.”Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. Nu pot sa ma opun deciziei partidului”, a spus…

- Nicusor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei susținut de USR, ii atrage atenția Gabrielei Firea ca mai are o saptamana pana la momentul la care legea o obliga sa propuna bugetul pe 2020. Totodata, acesta ii solicita sa propuna pentru anul 2020 un buget realist, spre deosebire de anii anteriori„Conform…

- Candidatul sustinut de USR Bucuresti la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, spune ca actuala administratie locala se mentine la un scor de 33-35 la suta din preferintele electoratului si ca este nevoie de o coalizare a partidelor de opozitie pentru o noua administratie incepand din vara acestui an.…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj de opinie comandat de partid in care ar fi votat de cei mai multi bucuresteni, la alegerile locale, cu 35%, la diferenta de 7 procente fata de candidatul PSD. Actualul primar General al Capitalei,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat la Digi24 ca Vlad Voiculescu și Rareș Bogdan nu au șanse sa devina primar general, ca Gabriela Firea are prima șansa daca nu se unește dreapta și ca PNL și PMP ar trebui sa il desemneze candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei pe Nicușor Dan:Greu…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, luni seara, la Romania Tv, despre alegerile locale și despre cine ar putea fi candidatul partidului la Primaria Capitalei."Eu nu voi candida, dar in schimb voi fi implicat in campanie. La București, Nicușor Dan trebuie sa intre in PNL. Altfel, ma…