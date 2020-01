Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a consumat un nou episod al unui conflict in creștere existent intre Rareș Bogdan și Ludovic Orban. Legat de alegerile anticipate. Și de o prezumtiva demisie a lui Ludovic Orban. Ipoteza care incinge spiritele, atat in interiorul PNL, cat și al alianței politice dintre…

- Dupa ce prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in luna aprilie, iar PMP sustine acest demers, Traian Basescu ii da acestuia planurile peste cap, afirmand ca Romania nu are nevoie de instabilitate politica in acest moment. "Anticipatele…

- Traian Basescu și-a oferit parerea avizata despre votul de investire al noului Guvern, la carma caruia se afla Ludovic Orban. Momentul decisiv va avea loc luni, pe 4 noiembirie. Fostul președinte al țarii a declarat ca daca va trece Guvernul, Klaus Iohannis ar putea deja sa fie declarat președinte al…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca guvernul liberal propus de Ludovic Orban este net superior guvernelor PSD, insa spune ca acest Executiv se va ”incurca” in propriul program de guvernare. Basescu spune ca PNL ar fi trebuit sa ia ca reper pentru programul de guvernare raportul de tara intocmit…

- Premierul demis Viorica Dancila a afirmat ca niciun social-democrat nu va vota Guvernul pe care-l va propune premierul desemnat Ludovic Orban. Ea a spus ca nu stie daca pana la alegerile prezidentiale va fi votat noul Executiv. "Nu am de unde sa stiu. Dupa cum este firesc, negocierile se poarta de catre…

- Traian Basescu spulbera orice fel de speculație care a fost transmisa in spațiul public conform carora ar urma sa fie premier daca Ludovic Orban nu reușește sa iși valideze cabinetul. ”AL DOILEA...

- ”Aseara am avut o discuție cu parlamentarii ALDE pentru a ne contura poziția pe care o vom avea la intalnirea cu delegația PNL. Ma aștept ca Ludovic Orban, in calitate de premier desemnat, sa vina la o negociere pentru care noi deja am schițat condițiile pentru susținerea Guvernului. Am declarat…