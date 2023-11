Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, 3 noiembrie, intr-o conferința de presa, ca membrii liberali au luat decizia sa continue coaliția cu PSD, dar Partidul Național Liberal va merge fara PSD la europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale in 2024.„Este important sa va impartașesc…

- Ion Mocioalca, un apropiat al lui Victor Ponta, este propunerea PSD pentru funcția de vicepreședinte la Curtea de Conturi. De asemenea, Vlad Bonta va merge la ANCOM, ca vicepreședinte. UDMR va profita de marinimia PSD și va primi partea acestuia un post de consilier. Conducerea PNL a validat, luni,…