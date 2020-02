PNL va merge, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni cu mandatul Ludovic Orban pentru functia de premier, acesta fiind votat de Consiliul National al formatiunii, a declarat, marti, europarlamentarul Rares Bogdan. "Avem totala incredere in presedintele Iohannis. Avem un parteneriat cu domnia sa si vom merge exact pe propunerea facuta de presedintele Iohannis. Deocamdata, pasii sunt simpli: Ludovic Orban este premierul votat in Consiliul National al PNL, deci PNL merge cu mandatul Ludovic Orban. Sigur ca presedintele Romaniei, in care avem totala incredere, are construiti la randul sau…