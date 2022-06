Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan afirma, intrebat care este principalul partid din actuala coalitie de guvernare, ca PNL este "vioara intai", atata vreme cat detine functia de prim-ministru. Bogdan arata ca, din momentul in care premierul va fi schimbat, PNL va avea in continuare functii-cheie…

- Partidul Alianța Pentru Patrie, prin vocea vicepreședintelui Mariana Varga, fost președinte al Tribunalului Argeș, susține ca ministrul justiției, Catalin Predoiu, transforma justiția intr-un instrument de tortura politica. „Caracteristica oricarei dictaturi este subordonarea și manipularea sistemului…

- Liderul partidului de guvernare, Igor Grosu, recunoaște ca unele domenii din Executiv sunt sub așteptarile cetațenilor și ale deputaților. Șeful Legislativului spune ca, in curand, prim-ministrul Natalia Gavrilița va veni cu o evaluare a echipei guvernamentale, iar la o anumita etapa vom asista și…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) atrage atentia ca nu razboiul din Ucraina poarta vina pentru cresterea galopanta a preturilor in Romania. Actuala coalitie formata din partidele sistemului a creat deliberat aceasta criza, prin liberalizarea pietei de energie, si refuza sa o rezolve prin revenirea…

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a vorbit despre modul in care PNL și PSD au ajuns in cele din urma la o ințelegere pentru a guverna Romania.

Proiectul de buget pentru compania CFR Calatori prevede o crestere a pretului la bilete cu 20%, de la 1 iulie, insa acest lucru trebuie aprobat de Guvern, a declarat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la un eveniment de specialitate.

`Se pregatește in secret planul de mobilizare de la inceputul lui aprilie?`, se intreaba Alianța pentru Patrie. Formațiunea politica susține intr-un comunicat de presa ca au informații ca s-ar pregati așa ceva și cer public explicații Guvernului condus de Nicolae Ciuca:

- Guvernul va majora contributiile virate in conturile pe care angajatii le au la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), dar abia incepand cu 1 ianuarie 2024, de la 3,75-, cat este in prezent, la 4,75-, prevede un proiect de ordonanta pregatit de Executiv si aflat in posesia Profit.ro. …