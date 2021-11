Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat astazi ca Romania ar putea avea un nou guvern votat de Parlament in aproximativ trei saptamani. Rareș Bogdan spune ca PNL ia in calcul doua scenarii: o majoritate cu USR sau cu PSD.

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, ca saptamana viitoare Romania ar putea sa aiba un Guvern definitiv. Cițu a precizat ca mandatul liberalilor nu a fost flexibilizat și ca vineri, conducerea PNL ar trebui sa se reuneasca in ședința Biroului Executiv și in cea a Biroului Politic Național. …

- Premierul desemnat, liderul USR Dacian Ciolos, a declarat vineri ca USR ramane in continuare determinat sa propua pana la incepurtul saptamanii vitoare un Guvern in Parlament. "Nu putem sta sa pansam tot felul de ego-uri ranite", a afirmat Ciolos. Dacian Ciolos a spus ca, din momentul in care a venit…

- Dacian Cioloș, președintele USR, a dezmințit, joi seara, la TVR 1 informația potrivit careia ar exista o lista de miniștri formata doar din membrii USR. Premierul desemnat de Klaus Iohannis a mai spus ca la sfarșitul saptamanii, partidul pe care il conduce va lua o decizie, dupa ce se vor pronunța și…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat, iși exprima speranța ca PNL și UDMR sa accepte sa continue negocierile pentru formarea unui guvern de coaliție. „Sper sa revenim la masa negocierilor, nu doar sa ne spunem pasurile și supararile din trecut. Eu sper sa avem mai multe intalniri. Vom mai avea…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, prim-ministru desemnat al Romaniei, urmeaza sa inceapa marți negocierile cu reprezentanții PNL, UDMR și ai minoritaților pentru formarea noului guvern, noteaza Agerpres. Dacian Cioloș a fost nominalizat, luni seara, de președintele Klaus Iohannis candidat la funcția…

- Campania pentru alegerea presedintelui PNL "nu a adus beneficii" partidului, spune Florin Citu intr-un mesaj transmis colegilor sai. Premierul spune ca Ludovic Orban, contracandidatul sau, trebuie respectat pentru mandatul sau. Postarea de pe Facebook a lui Florin Citu: "In mai putin de o luna, suntem…

- Campania pentru alegerea președintelui PNL ”nu a adus beneficii” partidului, spune Florin Cîțu într-un mesaj transmis colegilor sai.Premierul spune ca Ludovic Orban, contracandidatul sau, trebuie respectat pentru mandatul sau: ”Sunt destui care ne saboteaza. Alții…