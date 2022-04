Rareș Bogdan: „PNL a crescut puternic în sondaje”. Cifrele prezentate de liderul liberal Liberalii ar fi crescut puternic in sondaje, in ultima perioada, a declarat Rareș Bogdan in cadrul Congresului extraordinar al PNL de duminica. Europarlamentarul a prezentat cateva date, fara a spus cine și in ce condiții a facut sondajul. Potrivit liderului liberal, PNL ar fi creditat cu 22,2%, in vreme ce PSD ar avea 31,1% , AUR -16,2, iar UDMR -5. Potrivit sondajului Avangarde de la finalul lui martie, PSD are 35% PNL – 16% AUR – 15% USR – 12%. The post Rareș Bogdan: „PNL a crescut puternic in sondaje”. Cifrele prezentate de liderul liberal appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

