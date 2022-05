Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, a declarat, vineri, la Consiliul National al PNL ca, potrivit sondajelor pe care le-a comandat si consultat, PNL ar putea castiga la alegerile din 2024 pana la 36% din voturi, insa depinde doar de partid daca acest lucru se va concretiza.

- Premierul Romaniei și presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Consiliul National de la Poiana Brasov, ca Partidul Național Liberal garanteaza stabilitatea coalitiei, in condițiile in care nu va renunța la niciunul din principiile liberale, informeaza News.ro . „PNL isi va asuma initiativa…

- Raurile Vișeu și Someșul Mic sunt zone pilot in cadrul unui proiect internațional. Apele Romane a anunțat ca șapte zone-pilot au fost identificate in cadrul proiectului internațional Danube Hazard m3c, din care doua in Romania, respectiv pe raurile amintite mai sus. In toate zonele-pilot, specialiștii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, joi, ca Executivul este preocupat de criza energetica, a reusit stabilizarea preturilor la energie si gaze naturale pe o perioada de un an de zile si, practic, „a bifat” tot ce si-a propus. „Sa incepem cu lucruri exacte, cu cifre exacte, sa incepem cu…

- Consiliul Național al Elevilor organizeaza, in data de 3 iunie, Gala Elevului Reprezentant. Evenimentul, aflat la a V-a ediție, va avea loc in București cu scopul promovarii actorilor implicați in mod curent in ameliorarea sistemului educațional din Romania. Ediția 2022 a galei reunește toți finaliștii…

- Datele oficiale primite de la autoritați arata ca in data de 08.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.233 de persoane, dintre care 8.623 cetateni ucraineni (in scadere cu 5,9 % fata de ziua precedenta). Astfel, pe la frontiera cu Ucraina…

- Prim-vicepreședintele PNL Rares Bogdan a declarat, duminica, la Consiliul National, ca “a fost speriat” de faptul ca in Partidul National Liberal ar putea fi din nou un festival al democratiei, cum s-a intamplat la alegerile din toamna anului trecut, precizand ca acest lucru ar fi pus partidul pe spate,…

- Poziționare surpriza din PNL. Rareș Bogdan comenteaza scandalul cenzurarii presei. Fostul jurnalist, acum europarlamentar PNL, se raliaza opiniilor lui Elon Musk, care acum cateva zile a refuzat sa cenzureze presa ruseasca. Asta deși UE și Romania au inchis site-urile rusești, scrie stiripesurse.ro…