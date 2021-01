Stiri pe aceeasi tema

- E razboi total in PNL. Prim-vicepreședintele Rareș Bogdan il critica in termeni duri pe președintele partidului, Ludovic Orban. „Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trancaniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca alegerile interne pentru șefia partidului ar putea avea loc mai repede, poate chiar peste cateva luni, explicand ca totul depinde de situatia epidemiologica, deoarece liderii partidului nu vor sa voteze online, ci vor sa fie prezenți la intalnirile programate.…

- Doar cu bunavoința de a grabi termenele legale am putea avea un guvern in aceasta saptamana, a declarat președintele PNL Ludovic Orban, duminica dimineața, inaintea unei noi runde de negocieri cu USR-PLUS și UDMR. “Sper sa finalizam in timp util astfel incat sa putem prezenta lista guvernului și programul…

- Fostul lider al PSD și fost premier al Romaniei, Adrian Nastase, critica dur decizia conducerii partidului de a nu permite accesul la funcții in Parlament a liderilor partidului. Fostul premier spune ca astfel PSD ajunge sa joace cu echipa de juniori pentru a nu exista dispute in partid. “PSD a „reusit”…

- Un conflict in interiorul PNL a blocat negocierile pentru formarea noului Guvern. Mai mulți lideri liberal au convocat, sambata seara, intrunirea Biroului Politic Național (BPN). Dupa un schimb de mesaje ursurator intre Ludovic Orban, pe de o parte și principalii sai contestatori: Robert Sigartau și…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a avut o prima reacție dupa ce rezultatul exit-poll-ului a dat PSD caștigator al alegerilor parlamentare 2020. “Rezultatul alegerilor il vom cunoaște dupa finalizarea procesului de numarare a voturilor. Avand in vedere ca in cercetarile sociologice nu sunt cuprinse voturile…

- Guvernul anunța ca s-a decis ca DSP și IGSU sa formeze echipe mixte pentru verificarea tuturor secțiilor de terapie intensiva din țara. Asta dupa ce au murit 10 oameni in cumplita tragedie de la Spitalul Județean Neamț. La ora 10, premierul Ludovic Orban a participat la ședința de lucru cu ministrul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe Ludovic Orban de miniciuna, dupa ce premierul a afirmat ca s-ar fi facut lucrari la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt fara avizul DSP. Ciolacu prezinta documentele care demonstreaza contrariul. “Manipularea ordinara și minciuna peneliștilor trebuie…