- Ucraina este gata sa asigure tranzitul volumului de gaze necesar Moldovei, contrar declarațiilor facute de Gazprom, acum 3 zile. Situația din Moldova a fost discutata astazi la un forum din capitala Sloveniei, in special anunțul recent al Gazprom privind reducere volumelor de gaze.

- Cateva previziuni gazo-geopolitice. Putin va taia, desigur, gazoductul la intrarea in Ucraina și, prin urmare, și in Moldova… Dar asta – o, necazuri! – inseamna ca fara gaz vor ramane separatiștii transnistreni, care și-au construit intreaga existența pe gazul gratuit din Rusia. Fara gazul rusesc, aceasta…

- Generalul Vasile Roman, fost sef al Brigazii Mecanizate 15 Podu Inalt, si fost comandant al Directiei Operatii din cadrul Statului Major General al Armatei Romane, analizeaza lectiile pe care le poate insusi Romania din desfasurarea de pana acum a razboiului din Ucraina. Daca este util scutul anti-racheta…

- Ucraina iși apara activ frontierele sudice ale țarii, iar o eventuala ocupare a regiunilor Nikolaev și Odesa de catre armata rusa este imposibila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Generalul-maior (rtr) Ben Hodges, fost comandant al Fortelor Terestre Americane dislocate in Europa, a postat pe o retea de socializare ca „poate e timpul Ucraina si Moldova sa rezolve problema Transnistriei acum. Kremlinul chiar nu se poate opri la acest moment. Vrea poporul din Transnistria sa…

- Exporturile moldovenești in prima jumatate a anului au crescut cu 72% fața de perioada similara a anului trecut. Am exportat bunuri in valoare de 2,3 miliarde USD sau cu 959 milioane USD fața de anul trecut cand am exportat in volum de 1,33 miliarde USD. Creșterea data este una fara precedent in istoria…

- Liderul Transnistriei, Vadim Krasnoselski, a declarat ca nu exista nicio amenințare din partea regiunii nerecunoscute PMR pentru Ucraina, numind astfel de declarații drept speculații ale provocatorilor. „Discuții nesfirșite despre amenințarea emanata de Transnistria in raport cu Ucraina, despre reluarea…