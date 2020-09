Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a declarat, joi, la Piatra-Neamt, ca observa o timorare "nepermisa" a Parchetelor in ceea ce inseamna anchetarea clasei politice, indiferent de partid.Dacian Cioloș, dupa publicarea raportului OLAF: PSD-iștii raman o rușine, cu rușinea…

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a declarat, joi, la Piatra-Neamt, ca observa o timorare "nepermisa" a Parchetelor in ceea ce inseamna anchetarea clasei politice, indiferent de partid. "In mod normal, in democratie, hotii stau la puscarie. In Romania este democratie, dar o…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, trage un semnal de alarma și arata ca PSD vrea sa treaca tacit o serie de proiecte de lege ale UDMR, asta pentru a-și asigura voturile la moțiunea de cenzura.Citește și: Variante de Guvern post-moțiune (surse) ”Extrem de GRAV:PSD vinde educația…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc. Bogdan crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile ar fi organizate ar pune populația intr-un pericol mult prea mare. Declarația lui Rareș Bogdan vine in contradicție…

- O adolescenta de 16 ani a fost cautata toata noaptea de vineri spre sambata de catre politisti, dupa ce a sustinut la telefon ca este urmarita de un barbat inarmat, insa dimineata a fost gasita intr-un parc din municipiul Arad, recunoscand ca totul a fost o inscenare.Mama fetei a apelat 112…