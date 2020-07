Rareș Bogdan nu se teme să organizeze o nouă petrecere:„Nu o să-mi opresc viața din cauza unui virus” Politicianul a sarbatorit ziua fiicei sale de un an înconjurat de aproximativ 100 de invitați la finalul lunii trecute și a anunțat ca nu se teme sa invite familia la un nou eveniment important. Rareș Bogdan a anunțat ca va fi mai atent la regulile de distanțare sociala la petrecerea care va fi organizata în cinstea fiului sau. &"Bineînteles, dar nu cu 42 de persoane, pentru ca prietenii mei sunt plecati în vacanta, dar cu familia voi avea masa. Si o sa îi invit cu mare drag pe oameni sa vada ca e simpla masa cu familia, socrii mei, fara nimic spectaculos,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

