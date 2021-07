Stiri pe aceeasi tema

- „M-ati mai intrebat legat de remaniere si v-am spus ca, in conformitate cu evaluare mea ca presedinte al PNL, dar si cu activitatea ministrilor, eu ca presedinte sunt multumit de activitatea ministrilor PNL si ii sustin. Ce m-a deranjat cel mai mult este faptul ca a fost invocat acordul meu. Nu a avut…

- Comisia Europeanã a aprobat solicitarea Ministerul Finanțelor de a prelungi programul IMM Invest România și subprogramul Agro IMM Invest, începând cu 1 iulie 2021 pânã la data de 31 decembrie 2021, și de a majora plafoanele schemei de ajutor de stat de la 800.000…

- Avem acum, așadar, un razboi intern in PNL și unul in USR-Plus, iar in Guvern doar Dumnezeu mai știe cine cu cine este și cine impotriva cui se lupta pentru a supraviețui in jocurile pentru putere. N-au trecut prea multe zile de cand liderii coaliției de guvernare se laudau de dimineața pina seara cu…

- Uniunea Salvam Taranul Roman a solicitat ministrului Finantelor, Alexandru Nazare, urgentarea aprobarii proiectului de Hotarare de Guvern pentru programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2021, hotarare care se afla in procedura de avizare. "Dupa cum bine cunoasteti,…

- Secretarul de stat in Ministerul Finanțelor, Alin Chițu, susține ca actuala impozitare a proprietaților in Romania este invechita și ca e nevoie de modificari fiscale. Practic, el dorește creșterea impozitelor doar ca in acest moment e aproape imposibil pentru ca premierul Florin Cițu și Alexandru Nazare,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la TVR 1 ca atat PNL cat si USR PLUS ar avea un plan de rupere a coalitiei. PNL ar vrea sa recupereze ministere pierdute, iar USR PLUS ar vrea sa-si pregateasca platforma pentru 2024, a apreciat social-democratul. „Ei n-au avut congrese interne si…

- Mihai Tudose critica Executivul pentru ca Romania este situata pe locul 10 intr-un „clasament trist” realizat de Financial Times referitor la „mortalitatea in exces”: „Locul 10 nu este un loc rau daca este un clasament pozitiv, cu premii, diplome, aplauze…Dar acesta este un clasament al morții”. „Cauza…

