Calendar ortodox: Astazi, pomenirea Sfantului Paisie de la Neamt

Sfantul Paisie de la Neamt este unul din marii nevoitori si innoitori ai monahismului romanesc din veacul al XVIII lea. Este cunoscut si sub numele de Paisie Velicicovski. Este pomenit de Biserica Ortodoxa Romana in fiecare an, la data de 15 noiembrie. S a nascut la 21 decembrie… [citeste mai departe]