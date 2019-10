Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a afirmat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Caracal, ca prefectii si subprefecti vor fi schimbati in 48 de ore de la investirea guvernului condus de Ludovic Orban, iar ulterior va incepe evaluarea sefilor institutiilor deconcentrate.…

- Guvernul PNL nu va avea sustinerea Pro Romania. "A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține guvernul, pentru ca noi nu susținem. Noi suntem un partid mic, dar avem un obiectiv mare și anume sa apararam social-democrația…

- ”Sigur ca astazi va fi marele anunț și-n urmatoarele 10 zile premierul desemnat va trebui sa-și faca echipa cu care se va prezenta in fața Parlamentului. In aceste zile in care va fi constituita echipa, vor urma și negocierile, PNL are o echipa de negociere care va intra cu grupurile partidelor și…

- Ca niciodata, precampania electorala pentru alegerile prezidentiale demareaza incet, cu viteza mare pe portiuni mici, cu multe opintiri si devieri de la traseu. Niciunul dintre candidati nu pare sa ia in serios prima parte a campaniei, aventurandu-se in tot felul de incercari de obstructionare a adversarilor.…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca președintele Klaus Iohannis o va respinge pe Dana Girbovan, nominalizata pentru funcția de ministru al Justiției.Citește și: SONDAJ CURS - Romanii au urmarit in masa cazul Caracal: pe cine considera vinovați de tragedie ”Sunt absolut convins…

- Dan Barna a șocat cu declarațiile la ultima sa apariție TV, mai ales cu atacul violent la adresa lui Klaus Iohannis. Barna a spus ca daca ar fi fost el președinte, tragedia de la Caracal nu s-ar fi intamplat. Ajuns șef in PNL, Rareș Bogdan i-a dat lecții lui Barna despre cum trebuie sa se poarte…

- Rareș Bogdan, noul prim-vicepreședinte al PNL, a detaliat planurile sale si ale Partidului National Liberal pentru perioada urmatoare. Totul se bazeaza insa pe alegerea pentru un al doilea mandat de presedinte al Romaniei a lui Klaus Iohannis.