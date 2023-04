Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan a fost audiat, joi dimineața, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, in dosarul Romarm. Europarlamentarul a fost audiat, joi, la DNA, in dosarul privind achizițiile facute de Romarm in pandemie, cand statul a dat aproape doua milioane de dolari pentru echipamente de producere a maștilor,…

- Europarlamentarul liberal a transmis ca va interpela Comisia Europeana pentru a cere clarificari din partea UEFA dupa ce Federația Maghiara de Fotbal a anunțat ca a primit acceptul de a folosi simbolul Ungariei Mari pe steagurile și fularele pe care suporterii le afișeaza la meciurile naționalei.

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a cerut in plenul Parlamentului European ca fermirii romani sa fie despagubiți pentru pierderile suferite ca urmare a invadarii pieței de grau ieftin din Ucraina. In plenul de la Strasbourg, in fata lui Manfred Weber si a tuturor sefilor de grupuri politice din…

- "Nu ma intereseaza parerile lui Rares Bogdan - va aduc aminte cum, in plin razboi al Rusiei contra Ucrainei, cerea sa blocam la granita cerealele ucrainene. Practic, astfel de atacuri de la asemenea personaje sunt de fapt o confirmare ca fac bine ce fac - e exact ca atunci cand sunt atacat de Sputnik.…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a afirmat sambata, intr-o postare, ca daca Ucraina cade, suntem in pericol toti, iar "sustinerea neconditionata a Armatei ucrainene este singura sansa de a evita o drama si mai mare".

- Europarlamentarul PNL a comentat "rotativa" din luna mai si posbilitatea ca protocolul cu PSD sa fie renegociat pentru ca anunmiti ministri ai social-democratilor sa ramana in Guvern. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- La conferința de presa organizata dupa alegeri, noului președinte nu i-a fost adresata nicio intrebare, atenția acestora fiind orientata catre președintele Marcel Ciolacu și catre europarlamentarul Mihai Tudose. De altfel, toți vorbitorii de la Conferința Județeana de alegeri au adresat cuvinte de lauda…

- Catalin Gherzan despre plagiatul in cazul lui Bode: „Demisia ar fi un act firesc” Ministrul de Interne Lucian Bode și PNL sunt datori sa ia urgent o decizie in privința acuzațiilor de plagiat care i se aduc lui Bode, afirma Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș. „Este o problema grava de imagine…