- Rareș Bogdan, despre Legea pensiilor speciale: „Sper sa fie scrisa corect macar acum”.Intrebat pe ce s-a bazat cand a spus ca va taia pensiile speciale in 30 de zile, Rareș Bogdan a spus: „M-am bazat pe promisiunile celor de langa mine. Noi am taiat pensile speciale. Faptul ca legea a fost scrisa prost…

- Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florenta, a criticat in mesajul de Ziua Justitiei, modificarile vizand pensiile magistratilor.Acesta a afirmat ca schimbarile ar fi fost facute ”prin simularea unui dialog, cu ignorarea principiilor cooperarii loiale…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florenta, sustine ca modificarile legislative referitoare la pensiile de serviciu ale magistratilor s-au facut prin “simularea unui dialog, cu ignorarea principiilor cooperarii loiale si respectului reciproc pe care…

- Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florenta, critica, in mesajul de Ziua Justitiei, modificarile vizand pensiile magistratilor, despre care afirma ca au fost facute „prin simularea unui dialog, cu ignorarea principiilor cooperarii loiale si respectului…

- Vicepremierul Catalin Predoiu a declarat, joi, ca nu ar fi "un eveniment inedit" daca Inalta Curte de Casatie si Justitie ar ataca la Curtea Constitutionala proiectul pensiilor speciale, avand in vedere ca, "in general", instanta suprema isi manifesta

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, sa atace la Curtea Constituționala legea privind pensiile speciale, care tocmai a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. ICCJ va sesiza, vineri, 30 iunie, Curtea Constituționala cu excepțiile de neconstituționalitate. Pentru magistrați, reforma pensiilor…

- Judecatorii s-au strans in Adunarea Generala de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si decid chiar in aceste momente daca ataca la Curtea Constitutionala legea care reformeaza pensiile speciale.

- Asta, deși inechitațile ar fi trebuit rezolvate de anul trecut. Pe de alta parte, Realitatea PLUS a intrat in posesia unui document exploziv: oficialii Comisiei Europene spun ca reforma pensiilor speciale e doar praf in ochi și le cer guvernanților ca toate pensiile sa se bazeze strict pe contributivitate,…