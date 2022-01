Rareș Bogdan: ”Nicușor Dan e un primar slab. Bucureștenii îl pot demite” Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat miercuri, la Digi24, ca primarul Capitalei, Nicușor Dan, susținut de liberali la alegerile locale, este „un primar slab”. „E slaba (prestația). Nu știu de ce e slaba. A fost un excelent activist civic, este un primar slab. Nu ma intrebați de ce, asta mi se pare mie. A fost o decizie din partea PNL sa nu prezinte un candidat pentru a nu fragiliza șansele dreptei de a o indeparta pe dna Gabriela Firea. Cred ca a fost o decizie corecta din partea PNL ca nu s-a cramponat intr-un nume, dar din pacate candidatul care a caștigat nu se dovedește a fi un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

