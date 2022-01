Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat miercuri, la Digi24, ca primarul Capitalei, Nicușor Dan, susținut de liberali la alegerile locale, este „un primar slab”. „E slaba (prestația). Nu știu de ce e slaba. A fost un excelent activist civic, este un primar slab. Nu ma intrebați de ce, asta…

- Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, europarlamentarul Rareș Bogdan, a facut o serie de declarații, in exclusivitate, pentru BUGETUL.RO. In cadrul acestui interviu, Rareș Bogdan a lansat un avertisment serios pentru partenerii din Coaliție... Citește AICI ce AVERTISMENT a lansat…

- Fostul primar al Bucurestiului Gabriela Firea a declarat, la Romania TV, ca in 2024 va candida din nou pentru postul de edil, argumentand ca menirea sa este aceea de a rezolva lucuri de sistem din Capitala si ca este pacat ca activitatea sa s-a intrerupt ”prin minicuna, frauda, manipulare”. ”Urmatoarele…

- Ar fi fost rost de mai multa bucurie, cand vine vorba de luminițe și de decorațiuni pentru Craciun in oraș, da de ințeles liberalul, care nu s-a ferit sa-l critice pe primarul Bucureștilor pentru atmosfera destul de anosta de pe strazile Capitalei. „Cand ma voi intalni cu Nicușor Dan prima data am sa-l…

- Presedintele USR Plus, Dacian Ciolos, considera ca PNL, intr-o coalitie cu PSD si UDMR, se va fi in postura in care s-a aflat USR in precedentul guvern. “Ironia sortii este ca PNL va afla cum e sa fii forta reformatoare dintr-un guvern retrograd care are un sigur interes: sa faca bani pentru partid.…

- Dupa o vara și-o jumatate de toamna in care bucureștenii și-au incalzit apa la aragaz pentru a se spala, Nicușor Dan le explica alegatorilor care sunt motivele pentru care inca nu s-a vaccinat: El a fost ales nu ca sa le fie exemplu, ci ca sa le rezolve problema cu apa calda. Edilul Capitalei insista…