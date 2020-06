Rareș Bogdan, mesaj dezarmant pentru PSD! Decizii cruciale luate de liberali Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat la Digi24, dupa ce s-a terminat o discuție in conducerea partidului despre alegerile locale, ca liberalii vor sa caștige cateva sute de primari in plus fața de cei 1.100 pe care ii are in prezent. „Am discutat aceasta chestiune (alegeri locale) si la Vila Lac, am discutat si azi, extrem de aplicat. Strangem randurile, ne punem umar la umar. Ne asteapta doua incercari extrem de deficile. Vrem sa guvernam in urmatorii ani patru ani. Avem 1.100 de primari, vrem sa castigam cateva sute in plus. Va fi o batalie dura”, a declarat liberalul. El a adaugat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marți la Digi24 ca testarea in masa a bucureștenilor, proiect susținut puternic de primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit facuta pana sa fie atins varful epidemiei de coronavirus.„Daca as fi fost primar, as…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat marți la Digi24, dupa ce s-a terminat o discuție in conducerea partidului despre alegerile locale, ca liberalii vor sa caștige cateva sute de primari in plus fața de cei 1.100 pe care ii are in prezent.„Am discutat aceasta chestiune (alegeri…

- Liderii PSD și Pro Romania, Marcel Ciolacu și Victor Ponta, au discutat marți despre candidați comuni la alegerile locale in București. Liderul Pro Romania a transmis ȘTIRIPESURSE.RO ca nu s-a luat nicio decizie pana acum.Surse din PSD au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca formațiunea nu ar…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu constata ca in timpul crizei coronavirusului raportul Putere- opozitie a fost grav dezechilibrat, iar una dintre victimele acestui paradox a fost Nicusor Dan.Candidatul PNL-USR la Primaria Capitalei, uitat de liberali, s-ar fi putut remarca in batalia…

- „Alegerile vor fi in 5 decembrie, alegeri generale, iar alegeri locale , incercam sa organizam la sfarșit de septembrie inceput de octombrie”, a spus Rareș Bogdan. Intrebat daca mai este interesat sa candideze la Primaria Capitalei, liderul PNL a spus ca ramane europarlamentar. „Nu sunt interesat de…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, joi, la „Marius Tuca Show”, ca alegerile generale vor fi organizate in 5 decembrie, iar cele locale la sfarșit de septembrie sau inceput de octombrie.Prim-vicepreședintele PNL și europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat, joi, la „Marius Tuca…

- Ludovic Orban a anunțat, in urma ședinței cu parlamentarii, ca PNL susține candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, scrie Antena 3. "Incepand de astazi, candidatul la Primaria Capitalei...

- Miron Mitrea lanseaza la Realitatea PLUS o ipoteza despre motivul pentru care Ludovic Orban il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei. El crede ca s-a temut de o ascensiune in partid a lui Rares Bogdan."De ce partidul care e pe primul loc in sondaje alege sa nu se lupte la Bucuresti? Am un singur…