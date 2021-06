Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat luni ca s-a "suparat putin" pe Ludovic Orban pentru faptul ca a vorbit public despre conflictele din PNL si a spus ca acesta trebuia sa se gandeasca inainte sa-l "bage in razboi" pentru ca va pierde.

- Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat luni ca afirmatiile presedintelui PNL, Ludovic Orban, referitoare la negocierile privind formarea coalitiei sunt usor de demontat si a spus ca Orban trebuia sa se gândeasca înainte sa-l "bage în razboi" pentru ca va pierde."Eu…

- Raluca Turcan a reacționat dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca ea, Rares Bogdan si Robert Sighiartau l-au parasit la negocierile pentru formarea coalitiei. Turcan susține ca "adevarul este cunoscut în tot partidul" - Ludovic Orban a cedat trei ministere importante - Fonduri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Ludovic Orban a comentat decizia ministrului Muncii, aluca Turcan de a il sustine pe Florin Citu in competitia pentru presedintia partidului. Liderul PNL a afirmat ca aceasta este un delegat la Congres din cei 5.000 care vor fi prezenti si fiecare membru va avea o optiune. „E un delegat la Congres”,…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan susține ca PNL se va baza in continuare pe Ludovic Orban dupa alegerile interne din partid. Declarațiile acestuia vin in contextul in care Ilie Bolojan, om important in PNL, sugera vineri la Digi24 ca cel care pierde alegerile in PNL pierde și funcția actuala. „Ludovic…

- Orban a precizat ca PSD depunea moțiunea chiar daca nu exista motivul legat de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).”O bula de sapun. Trebuia si ei sa depuna motiune de cenzura. Ce sa faca PSD?! Oricum ar fi depus motiune si daca nu era PNRR. Noi ne bucuram ca depun motiunea de cenzura…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, in Dambovita, ca Guvernul ar trebui „sa reflecteze” asupra deciziei inchiderii magazinelor la ora 18,00, restricție ce se aplica in anumite conditii de incidenta. „Trebuia sa existe o argumentatie, care sa fie facuta pe baza unei fundamentari. De exemplu,…