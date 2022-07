Stiri pe aceeasi tema

- Discursul lui Viktor Orban de la Baile Tusnad este unul in pur stil nazist, a declarat, joi, la RFI, eurodeputatul Eugen Tomac, presedinte PMP. El cere Guvernului de la Bucuresti sa-i transmita oficial premierului Ungariei ca nu mai este binevenit in Romania, decat atunci cand va fi invitat.…

- Capitala si alte 14 judete din Oltenia si Muntenia se afla miercuri sub Cod portocaliu de canicula, in aceste zone temperaturile urmand sa urce pana la 40 de grade, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pompierii intervin, duminica, la un incendiu izbucnit la șase case din localitatea Dragotești, județul Dolj, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Ambasada SUA la Bucuresti saluta publicarea Raportului Departamentului de Stat al SUA despre traficul de persoane, potrivit caruia Romania a facut progrese semnificative la acest capitol, in ultimul an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Doua noi cazuri de variola maimuței au fost diagnosticate in Romania, au anunțat miercuri autoritațile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Romania a incheiat Campionatele Europene de lupte Under-17 de la Bucuresti, cu patru medalii, doua de aur, una de argint si una de bronz, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Spectacolul „Fete si baieti” de Dennis Kelly este un one-woman-show cu Raluca Aprodu, in regia lui Cristi Juncu, care va avea premiera joi, de la ora 19.30, la Teatrul ACT din Bucuresti. Urmatoarele reprezentatii ale spectacolului vor avea loc pe 29 si 30 iunie, de la ora 19.30, potrivit news.ro.…

- Peste 200 de percheziții au loc miercuri in București și alte 13 județe din țara la persoane banuite ca fac contrabanda cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Liderii gruparii, cu firme cu profil amanet in Medgidia, introduceau in țara kilograme de aur, fara sa plateasca TVA sau taxe vamale.…