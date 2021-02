Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat marți la Antena 3 ca un ministru nu poate fi evaluat in acest moment pentru ca a trecut prea puți timp de la preluarea mandatului, insa in 120 de zile se va vedea cine performeaza și cine nu. Elena Udrea si Ioana Basescu pot respira usurate. Ce s-a intamplat cu dosarul care le viza „Nu poti sa faci evaluarea unui ministru dupa 45 sau 50 de zile. Hai sa asteptam intre 90 si 120 de zile. Nu poti sa ii dai in cap lui Vlad Voiculescu dupa 30 de ani de subfinantare a sanatatii. Dupa 90-120 de zile vedem daca un ministru e capabil. Deși era anunțata…