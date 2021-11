Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat luni seara, la Digi24, ca varianta rotativei premierilor la guvernare intre social-democrati si liberali nu a fost trecuta prin forurile statutare ale PNL, iar subiectul ar trebui discutat si cu presedintele Klaus Iohannis. „Nu s-a pus problema, in cadrul negocierilor, ca PNL sa cedeze pozitia de premier. Primul lucru care va trebui este sa punem in discutie acest scenariu al rotativei, pe care Biroul Permanent National sa-l voteze sau nu. In cazul in care se opun (liberalii – n.r.) rotativei, inseamna iesirea, practic, din negocieri cu PSD”, a…