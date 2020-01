Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a anunțat ca liberalii vor veni cu asumare de raspundere in Parlament pe desființarea Secției de Investigare a unor Infracțiuni din Justiție, dar și pe eliminarea pensiilor speciale. Din pozițiile publice anunțate de partide, PSD și ALDE se opun categoric…

- Guvernul se va reuni, joi, in ședința, iar conform surselor noastre va fi anunțata intenția Executivului de a-și angaja raspunderea pe doua legi extrem de controversate. Este vorba despre alegerea primarilor in doua tururi și desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.Citește…

- Guvernul ia in calcul angajarea raspunderii pentru proiectele de lege privind alegerea primarilor in doua tururi, desființarea Secției se Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și deființarea pensiilor speciale. "Daca vom vedea ca Parlamentul blocheaza in continuare niște proiecte de interes…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE nu este de acord cu desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, subliind ca „cine ne va apara de aceasta atunci cand judecatorii o sa fie din nou la mana procurorilor si a generalilor din servicii?”.

- Liderul interimar al Partidului Social Democrat Marcel Ciolacu a declarat ca este revoltatoare intenția Guvernului de a desființa Secția speciala in contextul in care vedem zilnic „ticaloșiile și abuzurile din justiție”. El a mai spus ca orice dezbatere pe acest subiect trebuie sa aiba loc in Parlament.…

- Seful cancelariei premierului, Ionel danca, a anuntat, miercuri, ca cele trei proiecte de legi pe care Guvernul intentioneaza sa-si asume raspunderea vor fi trimise in cursul zilei catre Parlament, urmand a fi stabilit calendarul asumarii.

- Klaus Iohannis a spus, la Cotroceni, ca Guvernul va lua in calcul desființarea Secției Speciale prin asumarea guvernamentala."Asumarea raspunderii este un instrument bun pentru legiferare. Acolo unde Guvernul va constata ca este nevoie de a promova legislație noua, este foarte probabil sa…

- Comisia Juridica din Senat a respins marti propunerea legislativa initiata de USR pentru desfiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie. La vot, senatorii USR au fost lasati singuri, dupa ce parlamentarii PNL si ALDE au lipsit de la lucrarile Comisiei, in timp ce UDMR s-a…