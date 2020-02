Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Instanta suprema, ca nu a vrut sa plateasca ''orice pret'' pentru a nu intra la inchisoare, precizand ca a dorit un proces echitabil. "Cu toate ca in presa s-a spus ca eu incerc sa ies cu orice pret din inchisoare, nu este asa. Puteam…

- Magistratii instantei supreme s-au pronuntat cu privire la recursul in casatie formulat de fostul lider PSD Liviu Dragnea, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare.

- „Din Decizia CCR nr 417 din 03.07.2019 rezulta indiscutabil ca sentinta penala prin care contestatorul a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate si pe care acum o executa strict in temeiul acestei sentinte (devenite definitive prin respingerea apelurilor pe latura penala) a fost pronuntata…

- Toți deținuții de la Rahova, inclusiv Dragnea, Blejnar și Mazare, beneficiaza de recursul compensatoriul, adica li se scad 6 zile pe luna din pedeapsa executata "in condiții necorespunzatoare". Dragnea, Mazare și Blejnar au refuzat sa iși dea acordul ca sa aflam cate zile-caștig au pana acum,…

- ICCJ a respins marti contestatia in anulare depusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman. In legatura cu condamnarea la trei ani si jumatate de inchisoare in acest dosar, Liviu Dragnea a depus si recurs in casatie in acest caz, care este judecat tot marti.

- Liviu Dragnea nu-și pierde speranța de a fi eliberat din inchisoare inainte de termen, motiv pentru care a Inalta Curte de Casație și Justiție va dezbate cererea depusa de fostul șef al PSD pentru anularea condamnarii de 3 ani și șase luni, ce a fost primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC…

- Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat, a primit o vește uriașa in timp ce este inchis la penitenciarul Rahova. Acesta va ieși mai repede din inchisoare. Fostul șef PSD a fost condamnat prima oara in anul 2016 in dosarul Referendumului. In 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a reacționat, la Romania TV, dupa declarațiile Vioricai Dancila de joi seara, care a negat ca ar fi probleme cu banii de la buget și care a spus ca nu i se pare normal ca Rareș Bogdan a amenințat-o cu plangeri penale.Vezi si: Cum joaca Pro Romania și ALDE in…