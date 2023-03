Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile Realitatea PLUS se confirma! Rareș Bogdan anunța o noua ofensiva in PNL București. Sunt nemulțumiri uriașe dupa ce ultimul sondaj a poziționat partidul pe locul patru la alegerile locale. Rareș Bogdan, alaturi de alți liberali, cer reorganizarea filialei, dar și demisii in serie. Miniștrii…

- Europarlamentarul liberal a transmis ca va interpela Comisia Europeana pentru a cere clarificari din partea UEFA dupa ce Federația Maghiara de Fotbal a anunțat ca a primit acceptul de a folosi simbolul Ungariei Mari pe steagurile și fularele pe care suporterii le afișeaza la meciurile naționalei.

- Deputatul PNL Cristian Bacanu a precizat ca nu i se pare cel mai potrivit lucru ca un ministru care detine un portofoliu al formatiunii in Guvern si anume Ministerul Afacerilor Externe sa aiba o pozitionare care loveste partidul care l-a sustinut pentru functie, anunța news.ro.Liberalul a adaugat…

- Adina Valean a vorbit, la un post TV, despre verificarile la Canalul Bastroe care ar trebui facute de un grup independent de experti.”Comisia Dunarii care are in spate Comisia Europeana, poate sa vina cu un comitet de experti care sa propuna, la solicitarea Romaniei, sa propuna Ucrainei, astfel incat…

- Senatoarea independenta Diana Șoșoaca n-a ramas indiferenta la scandalul dintre Romania și Ucraina privind dragarea canalului Bastroe. Aceasta s-a dezlanțuit in plenul Parlamentului, unde și-a expus punctul de vedere cu privire la devierea cursului Dunarii. Șoșoaca este de parere ca ucrainenii incearca…

- Saptamana aceasta, SUA și-au trimis auditorii sa lucreze in Ucraina alaturi de Banca Mondiala și de consultanții Deloitte pentru a se asigura ca „niciun ajutor sau armament nu este deturnat", a declarat subsecretarul de stat american Victoria Nuland la 26 ianuarie, informeaza publicația Kyiv Independent.…

- Dan Puric a facut declarații cu privire la coșmarul pe care il traiesc preoții și calugarii romani de la bisericile și manastirile din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

