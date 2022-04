Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, fostul susținator numarul 1 al lui Florin Cițu, le-a spus, duminica, liberalilor reuniți la Consiliul Național, ca „ne-a ajuns un festival al democrației”. Rareș Bogdan a spus ca apreciaza ca Florin Cițu „a luat o decizie ințeleapta” și și-a dat demisia, pentru ca a ales sa plece „elegant”, fara scandal. „Mie […] The post Rareș Bogdan in fața liderilor PNL: Ne-a ajuns un festival al democrației! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .