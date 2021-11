Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a anunțat luni ca liberalii discuta cu USR și PSD in vederea obținerii unei majoritați. Politicianul a precizat ca o majoritate cu PSD ar fi mult mai confortabila și argumentand ca ”pentru țara trebuie sa treci peste orice”.

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a spus, miercuri, ca, pana simbata seara, Nicoale Ciuca va depune la Parlament programul de guvernare și lista cu miniștrii cabinetului. "Pana sambata seara va depune programul de guvernare și lista cu miniștri. Este un moment greu pentru Romania și…

- Presedintele PNL, Florin Citu, considera ca dupa ce liberalii l-au propus pentru functia de premier pe Nicolae Ciuca, este momentul ca partidele care au votat motiunea de cenzura sa sustina un guvern PNL-UDMR, informeaza AGERPRES . “Ceea ce vreau sa spun eu este foarte important. S-a tot vorbit de responsabilitate…

- Ne așteapta vremuri crunte in privința numarului de cazuri de infectari de COVID-19, anunța medicul epidemiolog Octavian Jurma. Acesta a analizat evoluția pandemiei in ultimele patru saptamani și a ajuns la concluzia ca in urmatoarele 14 zile aproximativ un milion de romani se vor infecta și 10.000…

- Premierul desemnat, liderul USR Dacian Ciolos, a declarat vineri ca USR ramane in continuare determinat sa propua pana la incepurtul saptamanii vitoare un Guvern in Parlament. "Nu putem sta sa pansam tot felul de ego-uri ranite", a afirmat Ciolos. Dacian Ciolos a spus ca, din momentul in care a venit…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- Vestea demiterii Guvernului Cițu a fost primita cu mare entuziasm de o parte din romani. Suparați pe deciziile guvernului, sute de romani au luat cu asalt pagina premierului, dupa demiterea cu un scor istoric, de 281 de voturi. "Ramaserați pe dinafara? Șomer? Doamne, și cat a latrat ala...cum…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, dupa ședința conducerii liberalilor, ca „toate se amana dupa Congresul PNL (25 septembrie-n.red.)”, referindu-se la termenul de judecata stabilit pe 28 septembrie de CCR pentru conflictul constituțional intre Guvern și Parlament, sesizat de premierul…