Rareș Bogdan: Îl rog din suflet pe Dacian Cioloș să nu continue discuțiile cu AUR Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat vineri, la RFI, ca „noi vrem sa continuam cu USR PLUS” și ca PNL este dispus la negocieri, dar ca nu renunța la varianta Florin Cițu premier. Totodata, Rareș Bogdan i-a transmis copreședintelui USR PLUS, Dacian Cioloș, sa nu continue discuțiile cu AUR pentru moțiunea de cenzura contra guvernului Cițu, pentru ca „iși va arunca in aer credibilitatea caștigata in 15 ani”.Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a spus vineri dimineața, la RFI, ca partidul pe care il reprezinta nu se teme de moțiunea de cenzura.„Nu, nu ne temem, pentru ca nu cred ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis partenerilor din coaliție ca negociaza orice, dar la Florin Cițu nu renunța. Rareș Bogdan a avut și un mesaj „din suflet” pentru Dacian Cioloș: sa nu continue discuțiile cu AUR, pentru ca iși pierde credibilitatea caștigata in ultimii 15 ani. PNL…

- George Simion, co-președintele AUR, a vorbit, joi seara, intr-o intervenție la Antena 3, despre discuțiile pe care le-a avut cu cei din USR PLUS pe tema moțiunii de cenzura pe care vor sa o depuna impotriva guvernului Cițu. Acesta spune ca nu vede o problema in a-și asuma o moțiune impotriva premierului…

- USR PLUS cere din nou plecarea premierului Florin Cițu, dupa ce acesta l-a demis pe Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiției. In timp ce Dacian Cioloș, unul din liderii alianței, vorbește despre posibilitatea ieșirii de la guvernare, deputatul Ionuț Moșteanu se pronunța pentru continuarea actualei…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Guvernului sa nu faca rectificarea bugetara prin ordonanta de urgenta. Partidul AUR solicita in schimb Guvernului sa vina cu rectificarea bugetara, spre aprobare, in Parlament „La fel ca Legea Bugetului, rectificarea trebuie votata in Parlament, nu aprobata…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat marti ca o evaluare a activitatii Guvernului trebuie facuta, iar angajamentele pe principalele masuri politice pe care actuala coalitie si le-a asumat, dar nu le-a rezolvat – desfiintarea pensiilor speciale, depolitizarea administratiei publice si desfiintarea…

- Foamea de bani a ministerelor, a judetelor, a fiecarei primarii din tara fac din rectificarea bugetara cel mai asteptat moment, cel mai important eveniment politic al acestei perioade dificile. Fara sa ofere cifre, dar cu multe avertismente adresate ministrilor care nu au inceput reformarea ministerelor,…

- AUR cere Guvernului Cițu sa includa pe lista masurilor de relaxare, incepand cu data de 1 august, dreptul romanilor de a organiza proteste fara o limita de participanți. In prezent, deși cazurile de COVID au scazut foarte mult, numarul de participanți la proteste este limitat la 100. „AUR cere Guvernului…

- Intențiile, argumentele și propunerile bune ale Raportului Matic adoptat zilele trecute de Parlamentul European, raport dedicat ameliorarii condiției feminine in UE, au fost eclipsate de stridențele sale provenite din zona corectitudinii politice. Or, lipsa de consens in jurul lui nu face altceva decat…