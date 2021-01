Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan a declarat sambata seara, la o televiziune de știri, ca discuții exista in PNL, acesta fiind „un partid viu”, dar nu este vorba despre neințelegeri, scrie ziare.com. Partiile din Sinaia, luate cu asalt de turiști. Masuri de urgența impuse de autoritați Despre organizarea unui Birou…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a vorbit, intr-o intervenție la Dig24, despre tensiunile din partid, declanșate de felul in care s-a facut imparțirea functiilor in viitorul guvern. Conform unor surse, citate de adevarul.ro, mai mulți lideri din teritoriu au solicitat organizarea unui Birou Politic…

- Florin Cițu va fi premierul propus de coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR. Anunțul a fost facut, in aceasta seara, de președintele PNL, Ludovic Orban. ”Florin Citu este candidatul la functia de prim-ministru sustinut de UDMR, USR PLUS si PNL. In ceea ce priveste cele doua pozitii de presedinte de la Parlament,…

- Partidele au anuntat componenta delegatiilor care vor discuta cu seful statului. Delegatia PSD pentru consultarile de la Cotroceni: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Vasile Dincu, Gabriela Firea Delegatia PNL pentru consultarile de la Cotroceni: Ludovic Orban, Florin Citu, Rares Bogdan, Raluca Turcan…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. Liberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR, potrivit news.ro. Liderul…

- „Știți cum funcționeaza un Guvern și știți foarte bine ca un premier nu poate renunța la Finanțe, Justiție, Transporturi, Dezvoltare și Interne. Astea sunt ministerele la care un premier nu poate renunța sub nicio forma, așa funcționeaza un Guvern”, a declarat Rareș Bogdan la Digi24. Orban: Consider…

- Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, susține ca exista o serie de ministere la care liberalii nu vor renunța sub nicio forma. Practic, este vorba despre cele mai importante ministere ale Executivului, iar poziția de forța a PNL va șubrezi șansele de negociere cu USR-PLUS. Citește și: Nervozitate…