Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc, scrie G4media. Totuși, recunoaște ca e prematur sa se discute despre o posibila amanare a alegerilor.Prim-vicepreședintele PNL crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc. Bogdan crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile ar fi organizate ar pune populația intr-un pericol mult prea mare. Declarația lui Rareș Bogdan vine in contradicție…

- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat vineri, ca la sfarșitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidații comuni la primariile de sector din București, in perspectiva alegerilor locale din septembrie, conform Mediafax. „Da. La scurt timp dupa…

- Deși atat premierul Ludovic Orban, cat și europarlamentarul Rareș Bogdan au declarat public ca se ințeleg foarte bine și ca in interiorul PNL nu exista niciun conflict, surse Antena3.ro au declarat ca, de fapt intre cele doua tabere pe care le reprezinta are loc un razboi rece. Atacurile vin in general…

- Jurnalistul Ion Cristoiu constata ca liberalii nu au inceput inca negocierile cu USR-PLUS pentru a decide daca vor avea candidati comuni pentru Bucuresti, desi Alianta a anuntat cine intra in cursa pentru primariile de sector ale Capitalei. El considera ca decizia lui Ludovic Orban de a-l susține pe…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a anunțat, vineri seara, la Digi24 ca se afla in top 5 al increderii in politicieni și ca Ludovic Orban, președintele PNL, se poziționeaza „puțin sub” el. „Eu sunt in topul increderii in Romania, pe sondajele de opinie necomandate de mine, ca nu am bani sa comand…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna…

- Rares Bogdan a afirmat, miercuri, la emisiunea „Marius Tuca Show”, ca dupa 6 decembrie, cand vor fi alegerile parlamentare, PNL va guverna tot cu Ludovic Orban premier. Prim vicepresedintele PNL a respins varianta ca el sa fie alternativa de prim-ministru la Ludovic Orban. „Orban cunoaște Romania din…