- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca a decis sa nu participe la sedinta Biroului Politic National al partidului convocat de echipa lui Florin Citu, motivand ca nu a fost informat despre aceasta reuniune si nu a putut verifica daca indeplineste conditiile statutare. "Astazi, fara sa fiu…

- Invins inainte de meci, tot mai izolat in partidul pe care, practic nu-l mai conduce, Ludovic Orban nu recunoaste victoria inainte de termen a contracandidatului sau. Florin Citu, intrat in PNL pe usa din spate, adus de un prieten, acum mai putin de cinci ani, si-a atras de partea lui majoritatea covarsitoare…

- Florin Cițu și tabara sa l-au pus in fața faptului implinit pe Ludovic Orban, președintele partidului! Prin secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a fost convocat, prin SMS, Biroul Politic National (BPN) al partidului, sedinta fiind programata miercuri, la ora 10.30. Rareș Bogdan a…

- Susținatorii lui Florin Cițu au convocat, marți seara, Biroul Politic Național (BPN) al PNL. Intalnirea care va avea loc miercuri este organizata la solicitarea șefilor județeni PNL, și nu la convocarea lui Ludovic Orban. De altfel, Orban a declarat ca nu a convocat nimic și ca a primit și el un sms…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat pentru „Adevarul” ca nu a convocat Biroul Politic National, precizare facuta dupa ce reprezentantii echipei Citu au anuntat ca maine va fi o sedinta a conducerii liberale pentru validarea numirii lui Dan Vilceanu la Finante.

- Dan Vilceanu a fost ales in iulie presedinte al PNL Gorj. La acel moment, Citu declara: ”Dan este prietenul si colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in 2016”. ”Felicitari! Dane, multumesc pentru tot sprijinul tau! Erai in echipa castigatoare de mult timp! Castigam pe 25 septembrie! Castigam big…

- Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, sustinator al lui Florin Citu pentru functia de presedinte al PNL, se declara "tulburat" de afirmatiile facute duminica de presedintele formatiunii, Ludovic Orban, cu privire la ingerintele din afara partidului in campania pentru alegerile interne pentru sefia PNL.…