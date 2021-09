Rareș Bogdan îi IMPLORĂ pe liberali să voteze cu Florin Cîțu: Vă rog să vă puneţi în spatele LUI Momente de senzația la Congresul PNL. Rares Bogdan a transmis, sambata ca liberalii trebuie sa isi sustina guvernul si le-a cerut acestora sa se puna in spatele lui Florin Citu, pentru ca premierul este “un om onest si de bun simt”. “De luni mergem in unitate totala. Ii rog pe colegii mei din Brasov, Dambovita, Sectorul 3, Vrancea si Arges sa ii respecte pe toti delegatii la Congres. (…) Nimic nu ne desparte. Adversarii, dusmanii sunt in afara salii, nu aici. Unitate! Este absolut normal sa sustineti un candidat sau altul, dar nu cred ca cinci judete puteti sa incercati sa rechizitionati o sala,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

