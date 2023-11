Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan are un discurs extrem de dur la adresa Austriei și ii transmite cancelarului Karl Nehammer faptul ca Austria nu mai este imperiu și nu mai are nicio putere in Romania. De asemenea, Rareș Bogdan cere Comisiei Europene sa ia in calcul suspendarea fondurilor europene…

- Premierul Marcel Ciolacu, susține ca Romania trebuie sa incerce aderarea la Schengen prin toate mijloacele și a solicitat celor din Partidul Popular European sa-l excluda pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, care se opune primirii Romaniei in spațiul de libera circulație.

- Eurodeputatul Victor Negrescu ii va trimite o scrisoare cancelarului austriac Karl Nehammer in care va prezenta o serie de argumente tehnice pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Subiectul urmeaza sa fie discutat la Consiliul Justitie si Afaceri Interne la inceputul lunii decembrie, la un an…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, ca atat timp cat este prim-ministru nu o sa accepte ca romanii sa fie in continuare „umiliti” de cancelarul Austriei, Karl Nehammer, prin opozitia asupra intrarii Romaniei in Schengen, mentionand ca pozitia acestuia este de „neacceptat”.

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat revoltat, luni, la Antena3 CNN, de decizia cancelarului austriac Karl Nehammer. „A abuzat de votul pentru Schengen”, a spus Ciolacu.„Decizia lui Nehammer ma revolta și mai mult. A abuzat de votul pentru Schengen”, a spus Ciolacu.

- Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis luni, 18 septembrie, reprezentantilor companiei OMV, care au venit la Palatul Victoria sa ceara clarificari pe legea offshore privind gazele din Marea Neagra, ca nu poate discuta despre nici o modificare a legii ”din cauza climatului creat de cancelarul austriac…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan le-a reproșat liderilor europeni, reuniți in plenul Parlamentului European, ca nu sunt capabili sa puna presiune si sa il opreasca pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, de a „umili si sfida” Romania, prin refuzul acestuia de a accepta Romania in Schengen.

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratand „cele mai bune practici atat in ceea ce priveste azilul, cat si returnarile” de migranti, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a pledat totodata…