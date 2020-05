Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane stau la coada ore in sir la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) din Sectorul 2 al Capitalei, fara sa poata pastra distanta de siguranta intre ele. Oamenii se inghesuie la gardul institutiei pentru a primi adeverintele de iesire de la autoizolare.

- In aceste zile tulburi, in care toata lumea este indemnata sa ramana in casa, pentru oricine cunoaste valentele profesiei de jandarm, intelegerea si sustinerea importantei calitatii caracterului a devenit o necesitate.

- Gigi Becali a anuntat ca in clinica sa vor fi realizate teste de coronavirus. Finantatorul FCSB a achizitionat 2.000 de teste. Becali va economisi doua milioane de euro datorita reducerilor salariale aplicate la FCSB din cauza pandemiei.„La clinica mea se fac teste de coronavirus. Am luat…

- Cred ca ar trebui sa regandim puțin cum refacem stocul de barbați in Romania, a declarat Traian Basescu, in contextul in care tot mai multe cadre medicale iși dau demisia in plina epidemie de coronavirus. Pe de alta parte, fostul președinte a calificat drept „nesimțire” incapacitatea statului de…

- Caz revoltator in Arges, unde o gestionara a depozitului de medicamente si materiale sanitare de la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti e acuzata ca a furat masti, manusi si solutii dezinfectante. Totul in plina criza de COVID-19.

- COVID-19 a reușit sa-și puna amprenta și in societatea din Romania. Recent, numele lui Adrian Streinu-Cercel a fost implicat intr-un dosar penal, in plina epidemie de coronavirus. Ce decizie a luat medicul?

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, se arata revoltat, dupa ce a aflat ca in plina pandemie de coronavirus, procurorii i-au facut dosar penal profesorului Streinu Cercel, unul dintre cei mai de incredere medici din Romania și unul dintre oamenii pe care romanii il crediteaza cu incredere.Citește…

- Europarlamentarul și vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a vorbit, duminica seara, la Romania Tv despre criza provocata de epidemia de coronavirus, dar și despre posibilitatea organizarii anticipatelor in același timp cu alegerile locale."Vorbesc cu colegii mei care sunt la guvernare. Pana acum,…