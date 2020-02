Rareş Bogdan identifică primejdia reală: "Pericolul este altul şi se află pe tărâmul psihologiei" Rareș Bogdan avertizeaza ca inca exista un pericol real, chiar daca partidul liberal se bucura de cea mai mare intenție de vot din ultimii ani: ”Pericolul este altul și se afla pe taramul psihologiei. Cetațenii vad cum o mana de miniștri se lupta pentru a astupa gaurile facute de icebergurile pesediste in corabie, aud cum gorniștii socialiști spun, mereu, ca liberalii nu fac mai nimic, și se intreaba care-i adevarul. De ce nu descopera adevarul rapid, lipsit de echivoc, relevant chiar de la prima vedere? Pentru ca romanii sunt extrem, extrem de obosiți. Pentru ca au auzit timp de 30… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

