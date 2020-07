Rareş Bogdan, funcţie importantă în Parlamentul European Aceasta comisie speciala va trebui sa identifice domeniile posibile care ar necesita acțiuni legislative și non-legislative in legatura cu platformele de socializare, sa sugereze acțiuni coordonate la nivelul UE pentru combaterea amenințarilor hibride și sa contracareze campaniile de informare și comunicarea strategica a țarilor terțe maligne care aduc prejudicii Uniunii Europene. Inființarea acestei comisii speciale apare intr-un context dinamic in care criza COVID-19 a accelerat acțiunile de dezinformare și de discreditare a Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Inființarea acestei comisii speciale apare intr-un context dinamic in care criza COVID-19 a accelerat acțiunile deși de discreditare a Uniunii Europene dinspre țarile terțe, reliefand totodata…

